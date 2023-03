Jeremie Frimpong blijft voor Oranje gaan: ’Ik denk alleen aan Nederland’

,,Ik ga verder en zal aan mijn verdedigende spel werken. In het voetbal zijn er altijd dingen die je beter kan doen, en bij mij zijn er ook veel. Niet alleen in het verdedigen. Ik werk elke dag om beter te worden. Mijn houding is niet veranderd: het is mijn droom om voor Nederland te spelen”, aldus Frimpong in een vraaggesprek met Bild.

Ghana wilde Frimpong al eerder selecteren, maar de deels in Amsterdam opgegroeide Ghanees blijft mikken op Oranje. ,,Ik denk er niet aan om voor een ander land te spelen. Ik denk alleen aan Nederland. Zoals gezegd, ik werk aan mijn verdedigende spel en ik hoop dat het op een dag lukt om voor Oranje te spelen.”