Dortmund aan kop na uitglijder Bayern

De 2-0 overwinning op VfL Wolfsburg kreeg pas gestalte in de absolute slotfase, waarin het er al niet meer naar uitzag dat Borussia de wedstrijd nog zou gaan winnen. Een rake vrije trap van Paco Alcacer in de eerste minuut van de blessuretijd deed het stadion ontploffen, waarna de Spanjaard kort voor het einde ook nog de 2-0 maakte.

Het bleken gouden goals van Alcacer, want concurrent Bayern München slaagde er - nog altijd zonder Arjen Robben - niet in om te winnen bij SC Freiburg. De ploeg van Niko Kovac kwam na een snelle achterstand niet verder dan de gelijkmaker van Robert Lewandowski: 1-1.

Met nog zeven speelronden te gaan is de voorsprong van Dortmund op Bayern nu twee punten. Wout Weghorst speelde bij Wolfsburg het hele duel, Paul Verhaegh bleef negentig minuten op de bank.

Werder Bremen - FSV Mainz

Davy Klaassen besliste het Nederlandse onderonsje met Jean-Paul Boëtius in zijn voordeel. Werder Bremen was in eigen huis veel sterk voor FSV Mainz: 3-1. Beide oud-Eredivisiespelers maakten de negentig minuten vol voor hun club. Jeffrey Gouweleeuw ging met FC Augsburg hard onderuit bij 1.FC Nürnberg: 3-0.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga