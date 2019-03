Messi maakt ook het verschil in stadsderby

Lionel Messi eiste de hoofdrol op. De Argentijnse spelmaker opende in de 71e minuut uit een vrije trap de score. Messi schoot de bal niet al te hard en met veel gevoel over de muur van spelers van Espanyol. Verdediger Víctor Sánchez raakte de bal nog met zijn hoofd, waardoor doelman Diego López kansloos was.

Messi nam in de 89e minuut ook de tweede treffer voor zijn rekening. Hij staat nu in La Liga na 29 speelronden op 31 doelpunten.

FC Barcelona is hard op weg naar de vierde landstitel in vijf jaar tijd. Atlético Madrid kan later op zaterdag bij winst op Deportivo Alavés de achterstand tot tien punten verkleinen.