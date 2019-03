Hartstilstand wielrenner De Greef (27)

,,Gisteren gebeurde iets waarvan we hoopten het nooit mee te maken: een hartstilstand bij een van onze renners'', liet de ploegleiding zondag weten. ,,Tijdens Omloop van de Braakman werd Robbert de Greef in de openingsfase van de koers onwel en is hij urenlang gereanimeerd. Hij is per ambulance afgevoerd naar het UZ Antwerpen. Robbert vecht momenteel voor zijn leven en we vragen u zijn privacy, en die van de familie te respecteren. Onze gedachten zijn bij Robbert, zijn vriendin, familie en vrienden.''

De koers werd stilgelegd en nadien afgelast. De Greef reed vorig jaar voor Roompot. Hij eindigde twee weken geleden als tweede in de Ronde van Drenthe.