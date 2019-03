’Renner De Greef (27) gereanimeerd na hartaanval’

Volgens RTV Drenthe vecht hij daar voor zijn leven.

Ploegleider Piet Rooijakkers van Alecto Cycling Team meldt dat De Greef een hartaanval op de fiets kreeg, toen de renner uit Geldrop zo’n vijftien kilometer onderweg was. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en werd enige tijd gereanimeerd, alvorens met de ziekenwagen te worden afgevoerd naar het ziekenhuis van Antwerpen.

De Omloop van de Braakman, een Nederlandse kasseikoers uit de Topcompetitie die start in Philippine in Zeeland, maar ook op Belgische bodem passeert, werd meteen afgelast. De 27-jarige De Greef was vorig jaar nog prof bij Roompot.