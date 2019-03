Hattrick Buitink niet genoeg voor Vitesse

In een fraaie wedstrijd in het Haagse Cars Jeans stadion werd het 3-3. Grote man bij de thuisclub was Lex Immers. Enkele dagen nadat hij zijn contract verlengde, scoorde hij twee keer. Daarnaast bereidde Immers de openingstreffer van Sheraldo Becker voor.

De 1-1 maakte Buitink op aangeven van Viacheslav Karavajev, de 1-2 na een dieptepass van Alexander Büttner. Vervolgens maakte Immers gelijk, door raak te koppen uit een voorzet van Abdenasser El Khayati. Buitink zette met een van richting veranderd schot de Arnhemmers opnieuw op voorsprong. Door mooi in te schieten na een pass van Becker zorgde Immers alsnog voor een Haags punt.

Buitink, voor de eerste keer in de basis, is de jongste speler van Vitesse die een hattrick maakte. Hij is 18 jaar en 289 dagen. Zijn voorganger was Huub Loeffen, die in 1991 tegen FC Dordrecht op een leeftijd van 19 jaar en 236 dagen drie keer het doel trof. Buitink had in de eredivisie één keer eerder gescoord.

Bij Vitesse keerde Tim Matavz terug. De Sloveen viel in de 83e minuut in. Matavz brak in september in de wedstrijd tegen Feyenoord een kuitbeen.