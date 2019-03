Willem II wint dankzij drie penalty’s Isak

Nooit eerder maakte een speler in de eredivisie een hattrick met drie strafschoppen. Het is de tweede hattrick van het seizoen bij Willem II. Op 26 augustus van vorig jaar maakte de vertrokken Fran Sol er drie voor de Tilburgers.

Fortuna Sittard speelde de hele tweede helft met een man minder, omdat Andrija Balic in de 41e minuut werd weggestuurd met een directe rode kaart. Scheidsrechter Richard Martens vergiste zich echter en gaf in eerste instantie José Rodríguez rood. Dat werd teruggedraaid. De VAR kon op dat moment niet worden geraadpleegd wegens een storing. In de tweede helft was de storing verholpen.

De bezoekers kwamen via Andrija Novakovich en Branislav Ninaj twee keer op voorsprong, maar blijven door het verlies steken op 29 punten. Willem II is op 37 punten gekomen en daarmee werd het puntentotaal van vorig seizoen al geëvenaard.