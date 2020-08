UFC-ster Paige VanZant gaat met blote vuisten knokken

De 26-jarige Amerikaanse was in de UFC niet bepaald een hoogvlieger. Zo won ze slechts vijf van haar negen partijen. Recentelijk werd ze op Fight Island in de eerste ronde verslagen door Amanda Ribas. VanZant moest aftikken na een armklem.

Toch was VanZant een van de populairste vechters binnen de UFC. Dankzij haar deelname aan Dancing with the Stars werd ze bekend bij het grote publiek en haar prominente aanwezigheid op Instagram leverde haar zo’n 2,7 miljoen volgers op, meer dan diverse kampioenen. Bovendien kreeg ze lovende kritieken voor haar fotoshoot in Sports Illustrated Swimsuit Edition.

VanZant uitte meermaals kritisch op de salarissen die de UFC uitkeert. Haar inziens zijn die veel te laag. Met haar optreden in Dancing with the Stars verdiende ze bijvoorbeeld meer dan ze met al haar gevechten bij elkaar had geïncasseerd. Ook met promotieberichten op Instagram zou ze meer kunnen verdienen dan met vechten.

Bij Bare Knuckle FC gaat VanZant in vier partijen zo’n één miljoen dollar verdienen. Het betekent een flinke salarisverhoging. „Dit is een geweldig contract en een geweldige kans”, aldus VanZant tegenover de Amerikaanse sportzender ESPN.

„Dit voelt ook zeker niet als een stap achteruit. Ik heb ook het gevoel dat ik de MMA-wereld vooral word gezien als een knap koppie, maar ik ben meer dan dat. Dit is een prachtige kans om te laten zien dat ik mezelf heel anders zie. Bij Bare Knuckle FC lopen vechters flinke wonden en littekens op. Maar daar maak ik me totaal niet druk om. Ik houd gewoon van vechten.”