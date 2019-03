Gent-Wevelgem: favorieten op een rij

Sagan won eerder al in 2013, 2016 en vorig jaar. In eerste instantie leek Dylan Groenewegen een serieuze concurrent voor de Slowaak, maar de Nederlandse spurtbom heeft door ziekte moeten afzeggen. Gent-Wevelgem is doorgaans het domein voor de sprinters met inhoud. Zo wonnen Mario Cipollini en Tom Boonen (allebei drie keer winst, red) de semiklassieker al meerdere malen. De mooiste editie - en misschien wel een van de fraaiste eendaagse koersen van de laatste jaren - was de editie van 2015.

Met een ongekende windkracht tegen en van opzij reden de renners tegen beter weten in Gent-Wevelgem. Geraint Thomas (later Tour-winnaar, red) werd zelfs pardoes van zijn fiets geblazen. Beelden die de wielerfans niet snel zullen vergeten. Na een ongekende strijd tegen de natuur, was het de oude Italiaanse veteraan Luca Paolini die er met de winst mee aan de haal ging. Een zege die hij nooit meer zal vergeten.

Parcours

Exact één week voor de Ronde van Vlaanderen wordt de 81e editie verreden, met weinig aanpassingen ten opzichte van andere jaren. De Kemmelberg - dertig kilometer voor de finish - zal de scherprechter zijn in de koers. Mocht daar geen verschil worden gemaakt, dreigt een massasprint.

Gent-Wevelgem Ⓒ Screenshot parcours

Vorig jaar

Roompotters Jan-Willem van Schip en Brian van Goethem maakten in 2018 deel uit van een vroege vlucht. Uiteindelijk reden zo’n dertig renners richting de finish in Wevelgem, want op de Kemmelberg werd het echte verschil niet gemaakt. Greg van Avermaet en Wout van Aert probeerden het nog wel, maar het draaide uit op een sprint. Sagan versloeg daar Elia Viviani. De Italiaan zat stuk na afloop en zei dat deze koers ’zijn droomkoers’ is. Dat belooft dus wat.

Peter Sagan was in 2018 in Wevelgem de gevierde man Ⓒ AFP

Nederlanders

Alle hoop was gevestigd op Groenewegen, maar door ziekte moest hij dus helaas afzeggen. Fabio Jakobsen kan een van de troeven zijn van het overheersende Deceuninck-Quick Step. Dat hij het karwei kan afmaken, heeft hij al bewezen. Maar Nederland heeft nog een joker: Mathieu van der Poel. Na zijn harde crash in Nokere Koerse leek het voorjaar voorbij, maar een dag later zat hij al op de fiets. En vlak daarna won hij meteen alweer een koers. MvdP kun je nooit uitsluiten. En natuurlijk heeft Direct Energy Niki Terpstra in de gelederen. In de E3 Binckbank Classic kwam hij net tekort, dus hij zal azen op revanche.

Mathieu van der Poel Ⓒ Hollandse Hoogte

Topfavoriet

Elia Viviani barstte vorig jaar in tranen uit, toen hij in de sprint verloor van Sagan. Achteraf noemde hij de Gent-Wevelgem ’zijn droomkoers’. Zoete wraak zou dan moeten volgen. Gezien de recente vorm van Sagan en het feit dat de Italiaan koerst voor Deceuninck-Quick Step, lijkt een zege voor Viviani een optelsom.

Elia Viviani Ⓒ Hollandse Hoogte

Favorieten op een rij

Vijf wielen: Viviani

Vier wielen: Sagan, Van Avermaet, Degenkolb

Drie wielen: Van Aert, Van der Poel, Démare, Trentin

Twee wielen: Gilbert, Naesen, Stuyven, Valgren

Een wiel: Gaviria, Stybar, Terpstra, Jakobsen