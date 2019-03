Video: Gascoigne ster in galawedstrijd Tottenham-legendes

Paul Gascoigne Ⓒ AFP

LONDEN - Om het nieuwe stadion in te wijden organiseerde Tottenham een galawedstrijd tussen enkele legendarische Spurs-spelers en Internazionale, waar José Mourinho de honneurs als coach waarnam. De Italianen wonnen met 4-5, maar in amper tien minuten was Paul Gascoigne toch weer dé ster van de avond.