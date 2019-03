Heerenveen pas in extra tijd langs Excelsior

De beslissing in het duel met Excelsior viel pas op een moment dat de fans er al lang niet meer in geloofden. Pelle van Amersfoort scoorde in extra tijd, na een voorzet van Lucas Woudenberg. De Friese doelman Werner Hahn voorkwam vervolgens dat de Rotterdammers nog op gelijke hoogte kwamen ook.

Heerenveen heeft dit seizoen in thuiswedstrijden pas 14 punten gehaald. Op de ranglijst klom de formatie van coach Jan Olde Riekerink naar de negende plaats, met uitzicht op de play-offs. Excelsior staat vijftiende, met slechts een punt meer dan FC Emmen en De Graafschap.

Gevaarlijkste man aan de kant van de Friezen was Daniel Høegh, nota bene een verdediger. Voor rust kopte de Deen op de lat, na de hervatting kreeg hij na een afgeslagen hoekschop een aardige schietkans. Doelman Alessandro Damen greep echter in.

In het eerste deel had Heerenveen een overwicht. In de tweede helft 'voetbalde' Excelsior zich daar steeds beter onderuit. De Rotterdamse formatie kreeg meerdere kansen. Thomas Oude Kotte en Mikael Anderson stuitten op keeper Hahn. Marcus Edwards speelde zich vrij maar schoot over.