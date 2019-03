Verstappen wil meer dan alleen record van vader

Max Verstappen Ⓒ Hollandse Hoogte

SAKHIR - Max Verstappen kwam eerder deze week zonder chagrijn naar Bahrein, maar zaterdag na de kwalificatie was dat goede gevoel even helemaal weg. De Nederlander kreeg vlak nadat hij uit zijn RB15 was gestapt een microfoon onder zijn neus gedrukt en reageerde behoorlijk pissig. Of hij tevreden was? „Is dat een serieuze vraag?”