Depay kent geen medelijden met negental Nimes

Al na zestien minuten opende Depay de score door een strafschop te benutten. Nimes speelde toen al met een man minder, na een rode kaart van Theo Valls in de vijfde minuut.

Na 40 minuten moest nog een speler van de thuisclub vertrekken. Gaëtan Paquiez kreeg in amper twee minuten tijd twee keer de gele kaart. Na rust scoorde Depay opnieuw, nu op aangeven van Kenny Tete. Houssem Aouar maakte nummer 3, na voorbereidend werk van Depay. Oud-FC Twente-speler Joachim Andersen zorgde nog voor de 4-0.

ITALIË: Juve kan profiteren van gelijkspel Inter

Internazionale is vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen AS Roma niet verder gekomen dan een gelijkspel. In Stadio Giuseppe Meazza bleef het 0-0. Daardoor kwam Inter aan kop van de ranglijst in de Serie A op twee punten voorsprong van Juventus. De titelverdediger kan de leiding overnemen als het zaterdag wint bij Lazio.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee met Inter. Justin Kluivert ontbrak bij Roma wegens een blessure.

SPANJE: Atletico lijkt winnen verleerd

De problemen van Atletico Madrid nemen toe. Vrijdagavond speelde de formatie van de Argentijnse coach Diego Simeone gelijk bij Villarreal, 0-0. Atletico wacht inmiddels al vier duels op een overwinning, in alle competities. De achterstand op de leiders Barcelona en Real Madrid in La Liga bedraagt inmiddels vijf punten, en dan hebben de beide koplopers nog twee duels meer te gaan.

DUITSLAND: Klinsmann pakt eerste punt met Hertha

Hertha BSC heeft het eerste punt onder leiding van de nieuwe trainer Jürgen Klinsmann gepakt. De club uit Berlijn speelde gelijk bij Eintracht Frankfurt, 2-2. Klinsmann debuteerde vorige week bij Hertha met een nederlaag tegen Borussia Dortmund.

Door doelpunten van Dodi Lukebakio en Marko Grujic nam Hertha een voorsprong in Frankfurt. Daarna scoorden Martin Hinteregger en Sebastian Rode voor de thuisclub. Karim Rekik speelde mee met Hertha, Javairo Dilrosun bleef op de bank. Hertha staat 16e in de Bundesliga.

