Sport kort: net geen medaille baanwielrensters op Nations Cup

Baanwielrensters grijpen naast medaille bij Nations Cup in Bali

09.00 uur: De Nederlandse baanwielrensters Laurine van Riessen en Mylène de Zoete hebben net naast een medaille gegrepen bij Nations Cup-wedstrijden in Cali in Colombia. Van Riessen werd vierde op de sprint. Voor De Zoete was er dezelfde klassering op de afvalkoers.

Van Riessen verloor in de halve finales van de Colombiaanse Martha Bayona in twee heats. In de strijd om het brons werd de sprintster ook in twee heats geklopt, door Ellesse Andrews uit Nieuw-Zeeland. Het goud ging naar de Franse Mathilde Gros.

De Zoete eindigde net naast het podium op de afvalkoers. Jennifer Valente uit de Verenigde Staten won, voor de Italiaanse wereldkampioene Letizia Paternoster. De Mexicaanse Yareli Acevedo bleef De Zoete ook nog voor.

De Nederlandse mannen deden in Cali niet mee aan de Nations Cup.

Hordenloper Warholm is hersteld voor deelname aan WK in Eugene

08.55 uur: De Noorse hordenloper Karsten Warholm gaat van start bij de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene. Dat heeft de wereldrecordhouder op de 400 meter horden zelf gemeld.

Warholm is de titelverdediger op dit onderdeel bij de WK en is de regerend olympisch kampioen. Bij zijn eerste wedstrijd in de Diamond League in Rabat in Marokko begin juni liep hij een spierblessure aan zijn rechter bovenbeen op en staakte hij de wedstrijd na de eerste horde. Wat er precies gebeurde toen hij geblesseerd raakte weet de 26-jarige Noor niet.

„Het ziet er ondertussen beter uit. Ik voel dat ik er klaar voor ben aan de start te staan”, zei hij. „Mijn doel wordt om zo goed mogelijk te presteren en mijn titel te verdedigen. Ik ga niet naar Eugene om alleen mee te doen. Dat is niet mijn stijl, maar ik heb ook niet het voornemen om iedere keer het wereldrecord te verbeteren.” Bij de Olympische Spelen van Tokio won Warholm in een wereldrecord van 45,94 seconden.

De WK in Eugene zijn van 15 tot en met 24 juli.