Sport kort: Noppert slaat toe in Engeland

Noppert pakt in Barnsley zijn derde titel bij de PDC

22.32 uur: Darter Danny Noppert heeft in Barnsley zijn derde PDC-titel gepakt. In de finale van het Players Championship 19 was de Nederlander met 8-6 te sterk voor de Brit Andrew Gilding, die zijn eerste titel had kunnen pakken. Noppert kwam terug van een 6-3-achterstand.

De grootste overwinning uit de carrière van Noppert is nog steeds UK Open in maart.

Australisch duo Ebden/Purcell wint Wimbledon na finale van 4 uur

22.32 uur: De Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell hebben op Wimbledon het dubbeltoernooi bij de mannen gewonnen. Met de winst op de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic in de finale, die ruim vier uur duurde, pakten Ebden en Purcell hun eerste grandslamtitel: 7-6 (5) 6-7 (3) 4-6 6-4 7-6 (2)

De wedstrijd werd in de matchtiebreak beslist door een ace.

Kleine nederlaag AZ bij Griekse kampioen Olympiakos

22.04 uur: AZ heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de eerste nederlaag geleden. Het elftal van trainer Pascal Jansen verloor in Athene met 1-0 van de Griekse kampioen Olympiakos. Pape Abou Cissé maakte kort voor rust het doelpunt. De Senegalese verdediger kopte raak uit een hoekschop.

AZ oefende eerder tegen PEC Zwolle (3-1) en PAOK Saloniki (2-2). De Alkmaarders spelen donderdag 21 en 28 juli in de tweede voorronde van de Conference League. Tuzla City uit Bosnië is daarin vermoedelijk de tegenstander.

Volleyballers verliezen in Nations League van Polen

21.44 uur: De mannen van Oranje hebben in de Nations League ook verloren van thuisland en wereldkampioen Polen. De winnaar van de laatste twee WK’s was in drie sets te sterk: 25-19 25-23 25-22. Polen stond vierde in de stand, Oranje achtste.

Later deze maand zijn de kwartfinales, waar acht teams aan meedoen. Voor Oranje wacht in de groepsfase zondag nog een duel met koploper Italië. Vrijdag verloor Oranje in vier sets van het laaggeklasseerde Bulgarije, nadat de ploeg van bondscoach Roberto Piazza de drie voorgaande duels had gewonnen.

Hockeysters op EK tegen België in kwartfinale

21.32 uur: De Nederlandse vrouwen spelen dinsdag in de kwartfinale van het WK tegen België. België was zaterdag in de tussenronde veel te sterk voor Chili: 5-0. Nederland had woensdag in de groepsfase met 3-1 van Chili gewonnen.

België nam in het Wagener Stadion al snel afstand. Stephanie Vandenborre benutte in de 6e en 15e minuut een strafcorner. Tussendoor trof ook Justine Rasir doel. De vierde treffer kwam na twintig minuten spelen op naam van Charlotte Englebert, die scoorde uit een strafcorner. Englebert zorgde kort na rust voor de 5-0. Nederland en België nemen het dinsdag om 19.30 uur in Amstelveen tegen elkaar op.

De Duitse hockeysters plaatsten zich eveneens voor de kwartfinales. De nummer 4 van de wereld won in de tussenronde met 1-0 van Zuid-Afrika. Aanvoerster Nike Lorenz maakte uit een strafcorner het doelpunt. Duitsland speelt dinsdag in de kwartfinales, eveneens in Amstelveen, tegen Nieuw-Zeeland.

Beachkoppel Varenhorst/Van de Velde verliest halve finale

19.29 uur: Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben op het Elite 16-toernooi in het Zwitserse Gstaad brons gepakt. Het Nederlandse koppel maakte in de wedstrijd om de derde plek een achterstand goed en won in drie sets van een duo uit Brazilië: 20-22 21-16 15-12.

Voor Varenhorst en Van de Velde was brons het maximaal haalbare nadat ze in de halve finale hadden verloren van de Chileense neven Marco en Esteban Grimalt: 21-18 21-18. De Nederlanders hadden de vorige twee duels met het Chileense duo ook verloren zonder een set te winnen.

Zwemster Van Rouwendaal tweede op 10 kilometer bij wereldbeker in Parijs

18.08 uur: Sharon van Rouwendaal is bij een wereldbekerwedstrijd in Parijs als tweede geëindigd op de 10 kilometer in het open water. De Nederlandse moest de zege laten aan haar Braziliaanse rivale Ana Marcela Cunha, die 2,06 seconden sneller was. De Italiaanse Ginevra Taddeucci werd kort achter Van Rouwendaal derde. Van Rouwendaal won anderhalve week geleden in Boedapest nog de wereldtitel op de 10 kilometer, gevolgd door een bronzen medaille op de 25 kilometer.

„Het ging goed, al voelde ik me in het begin niet lekker in het water”, aldus Van Rouwendaal. „Na zeven kilometer voelde ik me sterk en lag ik even op kop. Ik liet me terugzakken om te wachten op de sprint. Misschien had ik iets eerder moeten beginnen met de eindsprint, maar verder was het een stabiele race. Ik had nooit gedacht dit te bereiken, zeker niet na het pittige programma op het WK.” Bij de mannen eindigde Marcel Schouten op de 10 kilometer als negende. De Italiaan Gregorio Paltrinieri won.

Baanwielrensters grijpen naast medaille bij Nations Cup in Bali

09.00 uur: De Nederlandse baanwielrensters Laurine van Riessen en Mylène de Zoete hebben net naast een medaille gegrepen bij Nations Cup-wedstrijden in Cali in Colombia. Van Riessen werd vierde op de sprint. Voor De Zoete was er dezelfde klassering op de afvalkoers.

Van Riessen verloor in de halve finales van de Colombiaanse Martha Bayona in twee heats. In de strijd om het brons werd de sprintster ook in twee heats geklopt, door Ellesse Andrews uit Nieuw-Zeeland. Het goud ging naar de Franse Mathilde Gros.

De Zoete eindigde net naast het podium op de afvalkoers. Jennifer Valente uit de Verenigde Staten won, voor de Italiaanse wereldkampioene Letizia Paternoster. De Mexicaanse Yareli Acevedo bleef De Zoete ook nog voor.

De Nederlandse mannen deden in Cali niet mee aan de Nations Cup.

Hordenloper Warholm is hersteld voor deelname aan WK in Eugene

08.55 uur: De Noorse hordenloper Karsten Warholm gaat van start bij de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene. Dat heeft de wereldrecordhouder op de 400 meter horden zelf gemeld.

Warholm is de titelverdediger op dit onderdeel bij de WK en is de regerend olympisch kampioen. Bij zijn eerste wedstrijd in de Diamond League in Rabat in Marokko begin juni liep hij een spierblessure aan zijn rechter bovenbeen op en staakte hij de wedstrijd na de eerste horde. Wat er precies gebeurde toen hij geblesseerd raakte weet de 26-jarige Noor niet.

„Het ziet er ondertussen beter uit. Ik voel dat ik er klaar voor ben aan de start te staan”, zei hij. „Mijn doel wordt om zo goed mogelijk te presteren en mijn titel te verdedigen. Ik ga niet naar Eugene om alleen mee te doen. Dat is niet mijn stijl, maar ik heb ook niet het voornemen om iedere keer het wereldrecord te verbeteren.” Bij de Olympische Spelen van Tokio won Warholm in een wereldrecord van 45,94 seconden.

De WK in Eugene zijn van 15 tot en met 24 juli.