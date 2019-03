Sport kort: PSG bijna zeker van Franse titel

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

23.42 uur: Paris Saint-Germain heeft de landstitel in Frankrijk bijna binnen. Met een weliswaar krappe uitzege op Toulouse van 1-0 liep de ploeg van trainer Thomas Tuchel verder uit. Nummer 2 Lille heeft inmiddels al twintig punten achterstand. Kylian Mbappé maakte een kwartier voor tijd de enige goal.

21.49 uur: Willem II neemt na dit seizoen afscheid van Mattijs Branderhorst, Jordy Croux en Elmo Lieftink. Hun contracten lopen in de zomer af en worden niet verlengd. Doelman Branderhorst en aanvaller Croux, beiden 25 jaar, spelen sinds januari op huurbasis in de Keuken Kampioen Divisie voor respectievelijk NEC en MVV. Branderhorst keepte 21 wedstrijden voor Willem II in de eredivisie, waarvan één dit seizoen.

21.47 uur: Wegracer Marc Marquez heeft op dominante wijze de tweede race van het jaar in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Spaanse vijfvoudig wereldkampioen leidde van start tot finish in de Grote Prijs van Argentinië. Valentino Rossi passeerde op bijna 10 seconden achterstand als tweede de geblokte vlag. De Italiaan Andrea Dovizioso, winnaar van de openingsrace in Qatar, finishte als derde. Marquez nam door zijn zege de leiding over van Dovizioso in het kampioenschap.

21.37 uur: De Italiaanse motorcrosser Antonio Cairoli heeft de Grand Prix van Nederland in de MXGP gewonnen. Op het zandcircuit in het Brabantse Valkenswaard won Cairoli beide manches. Hij bleef in de eerste race de Belg Clément Desalle voor en in de tweede heat de Sloveen Tim Gajser. Glenn Coldenhoff was bij afwezigheid van Jeffrey Herlings de beste Nederlander. Met een zeventiende en tiende plaats in de manches eindigde Coldenhoff als twaalfde in het dagklassement. Brian Bogers werd twintigste.

20.36 uur: De Nederlandse curlers hebben hun tweede wedstrijd op het WK in het Canadese Lethbridge verloren. Oranje boog voor regerend wereldkampioen Zweden met 9-4. De mannen van bondscoach Shari Leibbrandt stuntten zaterdag nog met een zege op olympisch kampioen Verenigde Staten (6-5).

19.15 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij de tweede Grand Prix van het seizoen zijn eerste punten binnengehaald. De 20-jarige Rotterdammer kwam in de Moto2 als veertiende over de finish in de Grote Prijs van Argentinië. De zege op het circuit van Termas de Rio Hondo ging naar Lorenzo Baldassarri.

17:32 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben de eindzege gepakt in de Europese finale van de World League. De Europees kampioen versloeg Rusland in de eindstrijd van het toernooi in Turijn met 11-9 (2-1 4-2 3-2 2-4). Maud Megens maakte vier doelpunten, Iris Wolves drie, Nomi Stomphorst en Simone van de Kraats waren beiden twee keer trefzeker. Oranje gaat zich nu opmaken voor de mondiale superfinale, van 4 tot en met 7 juni in Boedapest.

16.45 uur: De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben na zes jaar weer een prijs te pakken. In Zwolle werd Landstede Basketbal in de bekerfinale met 87-69 verslagen. Het was de derde keer dat ZZ Leiden de NBB-beker veroverde. In 2010 en 2012 wist de Leidse ploeg het bekertoernooi ook te winnen. Bij de vrouwen zegevierde Loon Lions. De club uit Landsmeer was in Bemmel in de bekerfinale met 65-59 te sterk voor Lekdetec.nl. Het was de zesde keer dat de Lions bekerkampioen van Nederland werden. Al eerder deden ze dat in 2006, 2008, 2009, 2010 en 2013.

14.53 uur: Atalanta blijft in de Serie A goed meedoen in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van de Nederlandse internationals Marten de Roon en Hans Hateboer won met 3-1 bij middenmoter Parma. De thuisclub kwam dankzij een treffer van Gervinho vroeg op voorsprong. Mario Pasalic zorgde in de 24e minuut voor de gelijkmaker namens Atalanta. Duvan Zapata besliste het duel in de slotfase met twee doelpunten. De Colombiaanse aanvaller bracht zijn competitietotaal op negentien goals, waarvan dertien in uitwedstrijden. De Roon en Hateboer speelden in Parma de hele wedstrijd. Atalanta klom voorlopig naar de vijfde plaats op de ranglijst.

14.50 uur: Wielrenner Miguel Ángel López heeft de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Astana verdedigde zijn leidende positie in de slotetappe in Barcelona met verve. De zege in de zevende etappe ging naar de Italiaan Davide Formolo. Formolo bleef over uit een vroege vlucht en hield op het lokale parcours in Barcelona stand. López hield zijn voorsprong in het klassement van 14 seconden op de Brit Adam Yates. Egan Bernal werd derde op 17 seconden. Steven Kruijswijk eindigde als vijfde op 56 seconden van de winnaar.

14.21 uur: Kirsten Wild heeft de vrouwenversie van Gent-Wevelgem gewonnen, de vijfde wedstrijd uit de WorldTour. De koers eindigde na 137 kilometer in een massasprint. Wild, die rijdt voor WNT Rotor, won donderdag al de Driedaagse Brugge-De Panne. Ze hield in Wevelgem landgenote Lorena Wiebes - donderdag ook al tweede - en de Italiaanse Letizia Paternoster achter zich. De heuvelstrook, met de Kemmelberg en de Monteberg, had niet tot een schifting geleid waarna een grote groep richting Wevelgem reed. Er waren wat rensters die probeerden weg te rijden uit het peloton, maar de controle van de ploegen met sprintsters was te groot.

11:32 uur De 21-jarige Zeeuwse Yamaha-rijdster Nancy van de Ven heeft tijdens MXGP van Nederland in Valkenswaard de tweede manche van het WMX gewonnen, het wereldkampioenschap motorcross voor dames. In de eerste manche op zaterdag reed zij te verkrampt en kwam daardoor niet verder dan een vierde plaats. In de einduitslag eindigde Van de Ven als tweede achter de Belgische Amadine Verstappen die op Yamaha tweemaal tweede was geworden.

11:14 uur Golfster Anne van Dam heeft zich in de derde ronde van de KIA Classic een beetje hersteld. De 23-jarige Arnhemse voltooide haar omloop op de baan in het Californische Carlsbad in 69 slagen, drie onder het baangemiddelde. Daarmee steeg ze na drie ronden van de gedeelde 68e plaats naar de gedeelde 42e plaats.

09:00 uur: Het Nederlandse curlingteam heeft bij de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap in Canada voor een grote sensatie gezorgd. De mannen van bondscoach Shari Leibbrandt wonnen met 6-5 van olympisch kampioen US

08:00 uur De handbalmannen van OCI-Lions en Green Park/Aalsmeer zijn er niet in geslaagd de eindstrijd te bereiken van de Final Four in de BeNe League.