Leclerc ijskoud ondanks eerste pole

„Er zijn veel emoties”, vertelde Leclerc, ogenschijnlijk onbewogen tijdens de persconferentie na afloop, om vervolgens een antwoord te geven dat beter bij zijn lichaamstaal leek te passen. „Toch probeer ik koel te blijven. Helaas krijg je geen punten voor de pole, die worden morgen pas verdeeld.”

„Tot nu toe is het een goed weekeinde geweest”, ging de Ferrari-rijder verder, ook doelend op het sterke optreden van de Scuderia in de trainingen. „Hopelijk kunnen we deze lijn zondag doortrekken.”

Leclerc mocht tijdens de race in Australië, twee weken terug, geen inhaalactie ondernemen op zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die in Bahrein vanaf de tweede plek zal starten. Op de baan van Sakhir krijgen de Ferrari-coureurs mogelijk weer te maken met teamorders.

„We hebben de teammeeting nog niet gehad, maar we zijn een team. Ik ga alles doen om eerste te blijven, maar we moeten ook samenwerken.”

Vettel viel hem bij. „Het wordt een zware race en we moeten het als een team aanpakken. We moeten zorgen dat we eerste en tweede blijven, wie wint is niet relevant. Al hoop ik natuurlijk niet dat hij, maar ik, als eerste over de finish komt.”

Vettel liet heel subtiel nog even weten dat hij nog steeds de jongste man op pole position is. In 2008 was hij 21 jaar en 72 dagen oud toen hij op Monza de snelste was in de kwalificatie. Leclerc was zaterdag 21 jaar en 165 dagen oud. „Mijn eerste pole is alweer een hele tijd geleden. Dat is iets wat je niet snel vergeet. Charles heeft het heel goed gedaan.”

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17:10 uur.

Bekijk ook: Verstappen wil meer dan alleen record van vader