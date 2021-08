Christian Eriksen laat zijn gezicht weer zien bij Inter

Inter presenteerde een kort videofilmpje waarop een lachende Eriksen te zien is, die applaus krijgt, zijn teammaten omhelst en poseert voor een groepsfoto terwijl hij een shirt van de ’nerazzurri’ omhoog houdt.

De toekomst van de oud-Ajacied bij Inter is voorlopig onzeker. Het is in Italië verboden is betaald voetbal te spelen met een onderhuids geplaatste defibrillator (ICD), in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar Daley Blind ermee rondloopt. De tests die Eriksen de komende tijd zal ondergaan moeten uitwijzen of hij ook zonder dat apparaatje kan. Het is niet te verwachten dat hij binnen een half jaar zijn rentree kan maken in de Serie A.

Eriksen was voor het eerst sinds zijn hartstilstand tijdens het EK weer bij zijn club. Ⓒ www.inter.it/

„Het gaat goed met Eriksen. Hij is fysiek en mentaal in uitstekende vorm”, aldus Inter. „Hij gaat nu het herstelprogramma volgen dat is opgesteld door de Deense artsen in Kopenhagen, die ook het klinisch vervolg zullen coördineren. De medische staf van Inter wordt uiteraard voortdurend op de hoogte gehouden gedurende het proces.”