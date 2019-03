Isak na penaltyhattrick: ’Niet normaal’

Nooit eerder maakte een speler in de eredivisie een hattrick met drie strafschoppen. „Iemand moet de eerste zijn en dat was ik nu”, aldus Isak voor de camera van Fox Sports.

„Ik was niet echt nerveus. De eerste was de belangrijkste omdat we achter stonden. Ik bleef rustig, keek naar de doelman en goal!

Door de 3-2 zege op Fortuna is Willem II op 37 punten gekomen en daarmee werd het puntentotaal van vorig seizoen al geëvenaard.