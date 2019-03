Gasly: ’Red Bull nog niet mijn auto’

„Sinds het begin van het weekeinde hebben we het al lastig”, begon Gasly na afloop zijn relaas. „De achterkant van de auto is erg nerveus, met name in de bochten en de exits. We hebben van alles geprobeerd om het op te lossen, maar niets werkte. De wagen bleef onvoorspelbaar.”

Teamgenoot Max Verstappen was na afloop eveneens ontevreden over zijn bolide en klaagde over overstuur, afgewisseld door onderstuur. De Nederlander kwalificeerde zich echter netjes als vijfde, achter de duo’s van Ferrari en Mercedes.

Bekijk ook: Verstappen wil meer dan alleen record van vader

„Bij mij lukte het gewoon niet en zeker met de huidige verhoudingen in het middenveld, iedereen zit dicht op elkaar, kun je dan vroegtijdig worden uitgeschakeld”, aldus Gasly, die niet al te veel vertrouwen heeft in een goede afloop in de race.

„Ik kan op dit moment niet rijden zoals ik wil. Ik voel me niet comfortabel in de wagen.

Het voelt nog niet alsof de RB15 mijn auto is. Maar in een nieuw team duurt het altijd even voordat alles lekker loopt”, besloot de vervanger van Daniel Ricciardo.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17:10 uur.