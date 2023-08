Wil Boessen volgt naar Marokko vertrokken Adil Ramzi op bij Jong PSV

Wil Boessen is de nieuwe trainer/coach van Jong PSV. De Limburger stond de afgelopen tijd op interim-basis al voor de groep, maar nu is zijn aanstelling definitief. Boessen is de opvolger van Adil Ramzi, die vorig seizoen de leiding had over Jong PSV, maar na één seizoen is vertrokken naar de Marokkaanse topclub Wydad AC Casablanca.

Wil Boessen. Ⓒ ANP/HH