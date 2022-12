Memphis schudt met recordtreffer Huntelaar af en gaat op jacht naar Van Persie

De 28-jarige Depay maakte in 85 interlands 43 doelpunten. Het was een recordtreffer van de 28-jarige aanvaller. Aan het doelpunt gingen twintig balcontacten vooraf. Alle vorige doelpunten die het Nederlands elftal op een mondiale eindronde maakte, kwamen na minder balcontacten tot stand, meldt databureau Opta, dat de WK's voor 1966 niet meerekent omdat daarvan zulke gegevens niet beschikbaar zijn.

Links achterin

De langlopende aanval van Oranje begon links achterin. Het spel verplaatste zich daarna via Cody Gakpo en Denzel Dumfries naar de rechterkant. Dumfries speelde de bal terug richting de rand van het zestienmetergebied, waar Depay ongehinderd kon binnenschieten.

Huntelaar nummer 3 op de lijst

Klaas-Jan Huntelaar is nu de nummer 3, met 42 treffers in 76 wedstrijden.Robin van Persie voert de topscorerslijst aan. De oud-Feyenoorder kwam in 102 interlands tot 50 doelpunten. Van Persie was tijdens het WK 2014 de topscorer van Oranje. De spits scoorde in Brazilië vier keer.

