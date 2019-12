Koen Verweij bloednerveus voor races van zijn vriendin Jutta Leerdam

Vooral vorig seizoen, toen Verweij een sabbatical had, stond hij vaak langs de baan om zijn vriendin te coachen. „Ze is echt ontzettend goed bezig en rijdt nu al regelmatig een toptijd. Toch focuste ik in het begin vaak op de dingen die nog beter konden. Dan was zij dolblij na een wedstrijd en begon ik meteen over die verbeterpunten. Inmiddels weet ik dat ik dat beter een dag later kan zeggen. Ze moet namelijk ook kunnen genieten van het moment.”

De schaatser van Team Reggeborgh is niet bepaald relaxt als Leerdam een wedstrijd rijdt. „Er ontstaat complete chaos in mijn lichaam als ik haar zie racen. Voor haar wedstrijden ben ik zenuwachtiger dan ik zelf ooit ben geweest. Dat is een goed teken, zullen we maar zeggen.”

Leerdam gaat voor olympisch goud op de Winterspelen van Peking in 2022. Verweij ook. „Straks samen op Medal Plaza? Dat zou wel heel speciaal zijn, maar ik denk niet dat we het daar nu al over moeten hebben. Samen gelukkig zijn is het belangrijkste. Als zij straks alleen goud haalt en ik sta met een vlaggetje op Medal Plaza, ben ik ook blij. Alhoewel......”