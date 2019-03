Windvlagen, regen en onweer voorspeld bij GP Bahrein

Weerplaza meldt dat het tijdens de race flink kan waaien met windvlagen tot 70 kilometer per uur. Ook bevinden zich in de regio regen- en onweersbuien. Het weerbureau wijst erop dat het normaal gesproken zelden regent in Bahrein, maar zo nu en dan weet een lijn van buien dit deel van de Perzische Golf toch te bereiken, zoals vandaag het geval is. Weerplaza houdt een slag om de arm. Of de buien ook exact tijdens de race over het circuit zullen trekken, is nu nog niet te zeggen.

De temperatuur blijft tijdens de race hoog. Het wordt ruim 30 graden.

De Grand Prix van Bahrein begint om 17:10 uur. Verstappen begint vanaf de vijfde plek en de Monegask Charles Leclerc start vanaf pole position.

