Berghuis op de bank bij Feyenoord

In de voorgaande thuiswedstrijd tegen Willem II (2-3 verlies) stond het drietal nog in het basisteam. In Utrecht zijn Nicolai Jørgensen, Sven van Beek en Jens Toornstra de vervangers.

Bij FC Utrecht ontbreekt oud-Feyenoorder Simon Gustafson (ziek). Met acht goals en vijf assists is hij dit seizoen in de eredivisie de meest waardevolle speler van FC Utrecht.

Feyenoord moet winnen om de derde plaats te heroveren. Dankzij de zege zaterdag op FC Groningen (1-0) heeft concurrent AZ nu drie punten meer. De Rotterdamse ploeg versloeg FC Utrecht dit seizoen al twee keer in De Kuip: 1-0 voor de competitie en 1-0 voor de KNVB-beker. De laatste overwinning in de eredivisie van FC Utrecht tegen Feyenoord in de Galgenwaard dateert van december 2006 (2-1).