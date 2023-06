VIDEO Gakpo deelt maaltijden uit en maakt kinderen in Togo blij

Het is voor het eerst dat Gakpo een bezoek brengt aan Togo. Vorig jaar zei de Brabander in een interview met Elf Voetbal dat een bezoekje aan het Afrikaanse land op zijn bucketlist stond. „Mijn oudere broer is in Togo geweest, net als mijn jongere broer. Alleen ik nog niet. Een bezoek aan Togo staat nog steeds erg hoog op mijn bucketlist. De tijd, hè. Het is voor een voetballer, vooral voor een international, lastig om een langere vakantie te plannen. Ik zou graag gaan. Misschien Ibiza een keer overslaan in de zomer, haha.”

Dat voornemen heeft Gakpo de eerstvolgende zomer ten uitvoer gebracht. Dat was nu gemakkelijker te realiseren, omdat er deze zomer geen groot landentoernooi wordt afgewerkt. De Eindhovenaar was eind vorig jaar met Oranje actief op het WK in Qatar en maakte indruk door in de groepsfase in alle drie de wedstrijden te scoren. Het was sowieso een productief seizoen voor Gakpo met voor de kerst dertien goals en zeventien assists in 24 wedstrijden voor PSV en na zijn overgang voor 42 miljoen euro naar Liverpool nog 7 goals en 3 assists in 21 Premier League-wedstrijden. Daarmee is hij direct veel productiever geweest dan collega-internationals als Memphis Depay en Steven Bergwijn in hun eerste jaar in de Premier League.

Gakpo is vier jaar geleden via zijn zaakwaarnemer benaderd om international te worden van Togo, maar de toenmalige jeugdinternational van Oranje besloot om voor Nederland te blijven spelen. Ook namens de voetbalbond van Ghana werd volgens berichten in Ghanese media nog vergeefs een lijntje uitgegooid naar Gakpo, omdat de familie van zijn vader roots heeft in dat land. De Brabander heeft inmiddels zestien interlands achter zijn naam en trof daarin zesmaal doel.