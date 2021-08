Sloane Stephens klopt Madison Keys in herhaling finale US Open 2017

De 28-jarige Stephens, tegenwoordig de nummer 66 van de wereld, benutte in de beslissende tiebreak haar derde wedstrijdpunt na een fout van Keys. Stephens had kort voor de tiebreak op 6-5 nagelaten het duel uit te serveren.

Vier jaar geleden stonden Stephens en Keys, dit jaar allebei ongeplaatst, op dezelfde baan tegenover elkaar in de finale. Stephens won toen met 6-3 6-0.

Simona Halep begon goed met een zwaarbevochten zege op de Italiaanse Camila Giorgi, die eerder deze maand verrassend het grote WTA-toernooi van Montreal op haar naam had geschreven. Het werd 6-4 7-6 (3) voor de Roemeense, die lange tijd uit de roulatie was met een kuitblessure. Ze miste daardoor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen.

Halep, de mondiale nummer 13, presteerde de afgelopen jaren ondermaats in New York. In 2016 haalde ze de laatste acht, maar sindsdien won ze nog maar één partij.

Rus in actie in tweede stadion op US Open

Arantxa Rus maakt dinsdag haar opwachting in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan van de US Open. De nummer 71 van de wereld neemt het in de tweede partij van de dag op tegen de Zwitserse Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene en de nummer 12 van de plaatsingslijst.

Tallon Griekspoor komt in actie op baan 9. Hij neemt het in de derde partij van de dag op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. De eerste partijen beginnen om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Novak Djokovic neemt in het Arthur Ashe Stadium de eerste avondpartij voor zijn rekening. De 20-voudig grandslamkampioen neemt het op tegen de pas 18 jaar oude Deense qualifier Holger Rune. In de middagsessie treedt Ashleigh Barty, als eerste geplaatst in het vrouwentoernooi, aan tegen de Russin Vera Zvonareva.