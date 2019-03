NAC Breda schiet niets op met gelijkspel

Al na 13 minuten kwam VVV op voorsprong door een treffer van Peniel Mlapa die profiteerde van onoplettendheid van Pele van Anholt. Even daarvoor had Mitchell te Vrede nog de Limburgse lat geraakt. Ook Giovanni Korte had een prima kans, maar VVV-goalie Lars Unnerstall keerde zijn inzet.

Na de tegentreffer was NAC voor rust geen schim meer van de ploeg die de eerste tien minuten volop de aanval zocht.

Gelijkmaker

Met nog ruim 20 minuten te spelen kon het thuispubliek eindelijk weer eens juichen. Greg Leigh kopte raak uit een vrije trap: 1-1. Te Vrede had de gelijkmaker al eerder voor zijn rekening kunnen nemen, maar Unnerstall stopte zijn kopbal katachtig.

Tien minuten voor tijd moest NAC met tien man verder nadat EL Allouchi zijn tweede gele kaart had gekregen. Het maakte eigenlijk niets meer uit want gescoord werd er niet meer. Ook in de vier minuten extra tijd niet.

Door de 1-1 blijft NAC Breda stijf onderaan staan in de Eredivisie op zeven punten achterstand van De Graafschap.