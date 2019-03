Schumacher klopt De Vries in sprintrace F2

Mick Schumacher in actie op het circuit van Bahrein. Ⓒ EPA

Nyck de Vries is zondag in de sprintrace van het Formule 2-raceweekeinde in Bahrein als zevende gefinisht. De Nederlander kwam in de slotronde nog akelig dicht bij de van pole gestarte Mick Schumacher, maar slaagde er niet in om ‘de zoon van’ te passeren.