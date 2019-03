Bijzondere nederlaag Van Gerwen

De nummer één van de wereld speelde prima. Zijn gemiddelde lag op 108,10 en ook met zijn uitgooipercentage met 50 procent was weinig mis . Tot 4-4 in legs ging de partij gelijkop. Daarna zorgde Brown met finishes van 88 en 92 voor de beslissing. Het Britse talent was messcherp op de dubbels en ook zijn gemiddelde score van 104,12 was uitstekend. Brown kreeg in totaal zes kansen op de dubbel en benutte ze allemaal. Daardoor eindigde de partij in 4-6.

Van Gerwen beleefde afgelopen week nog mooie tijden in Rotterdam Ahoy. Daar won hij in de Premier League Darts van Peter Wright en Raymond van Barneveld. In beide gevallen deed hij dat overtuigend met 7-1 in legs. Door de twee zeges nestelde Mighty Mike zich weer aan de kop van de ranglijst.

Bij het tweede event op de European Tour van dit seizoen liggen al Nederlandse darters er na de achtste finales uit. Jermaine Wattimena sneuvelde zondagmiddag als laatste. Hij ging in het Duitse Hildesheim bij de laatste zestien onderuit tegen Peter Wright: 3-6.

Wattimena bood Wright prima tegenstand, alleen kreeg hij gewoonweg te weinig kansen. Zijn gemiddelde lag met 100,33 hoger dan zijn Schotse opponent (96,44). Ook op de dubbels was de Nederlander scherp met drie van de vier pogingen raak. Wright benutte evenwel ook zijn kansen en ging er zo toch met de overwinning vandoor.