Live: titelstrijd tussen Ajax en PSV

Volg hier Ajax - PSV ook via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

Bij Ajax start Hakim Ziyech gewoon in de basis. De middenvelder had last van zijn kuit, maar is fit genoeg bevonden. Verder staat Dusan Tadic in de spits geposteerd. Verder kiest Ten Hag voor zijn vertrouwde namen. Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg moeten daardoor op de bank plaatsnemen.

Zie hieronder de opstelling van Ajax:

PSV-trainer Mark van Bommel kiest met Jorrit Hendrix, Michal Sadilek en Pablo Rosario op het middenveld voor drie controleurs. In de spits is Luuk de Jong terug te vinden. De aanvoerder wordt geflankeerd door Steven Bergwijn en Hirving Lozano. Érick Gutiérrez en Gastón Pereiro starten op de reservebank.

Zie hieronder de optselling van PSV:

De wedstrijd staat in de Johan Cruijff ArenA onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

De achterstand van Ajax op PSV bedraagt na 26 speelronden vijf punten. De eerste wedstrijd in Eindhoven eindigde in 3-0 voor de huidige koploper. Mocht PSV vanmiddag in de Johan Cruijff ArenA opnieuw weten te winnen, dan wordt er een stevige basis gelegd voor kampioenschap nummer 25. Bij een nederlaag ligt de titelstrijd echter weer helemaal open.

