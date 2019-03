Feyenoord diep in blessuretijd onderuit tegen Utrecht

Voordat de wedstrijd begon werd er eerst stilgestaan bij de aanslag in Utrecht van 18 maart bij het 24 Oktoberplein, waar vier doden vielen. Een prachtig live gezongen versie van het nummer Amazing Grace galmde door Stadion Galgenwaard, gevolgd door een minuut stilte.

In minuut achttien werd er een minuut lang geapplaudisseerd door alle aanwezigen in het stadion om alle hulpverleners te bedanken die zo snel ter plaatse waren na de schietpartij. De spelers van zowel FC Utrecht als Feyenoord droegen overigens rouwbanden.

Wisselingen

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst had een aantal verrassende wisselingen doorgevoerd na de nederlaag in eigen huis van vorige speelronde tegen Willem II (2-3). Zo moest Steven Berghuis plaatsnemen op de bank en schoof Jens Toornstra een linie naar voren. Robin van Persie moest de ’nummer 10-rol’ invullen om Nicolai Jørgensen in de spits van bruikbare ballen te voorzien.

Openingsfase

In de openingsfase leek de verandering zijn vruchten af te werpen voor de bezoekers. Feyenoord kreeg in het begin van de wedstrijd twee grote kansen om de openingstreffer te maken, maar Sam Larsson en Robin van Persie wisten het net niet te vinden.

En dan gelden de oeroude voetbalwetten. Wie zijn kansen onbenut laat, moet een tegentreffer slikken. Randje zestien mocht Utrecht-middenvelder Urby Emanuelson aanleggen voor een vrije trap. Op prachtige wijze krulde de linkspoot de bal achter een kansloze Kenneth Vermeer, die het leder via de paal achter zich zag belandden.

Kenneth Vermeer (l) ziet de vrije trap van Urby Emanuelson via de paal in het doel eindigen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een kwartier na rust verdubbelde FC Utrecht de voorsprong in een wedstrijd die na de 2-0 pas echt loskwam. Sander van de Streek nam het doelpunt voor zijn rekening en liet Vermeer voor een tweede keer vissen.

’Groots fan’

Voor de wedstrijd verbaasde FC Utrecht-trainer Dick Advocaat zich nog over het feit dat Berghuis niet aan de aftrap verscheen. „Ik ben fan van Berghuis”, zei Advocaat tegen Fox Sports, die het niet zo erg vond dat de Oranje-international op de bank zat.

Berghuis kwam vlak na de 2-0 achterstand het veld in en liet direct zien waarom het terecht was dat de Kleine Generaal zo’n grote fan van hem is. De Feyenoorder zorgde meteen voor verwarring bij de Utrecht-defensie. Berghuis soleerde bij zijn eerste balcontact het strafschopgebied in en trok de bal voor. Ietwat gelukkig belandde de bal uiteindelijk voor de voeten van Larsson, die vervolgens de aansluitingstreffer op fraaie wijze binnenschoot.

Gelijkmaker

Een kwartier voor tijd gaven de Domstedelingen de voorsprong uit handen. David Jensen kon een zwabberbal van Tony Vilhena niet goed verwerken. Van Persie stond goed opgesteld en kon met het hoofd eenvoudig de gelijkmaker tegen de touwen knikken.

Robin van Persie (m) - op de voet gevolgd door Urby Emanuelson (l) - nam de gelijkmaker (2-2) voor zijn rekening te nemen. Ⓒ Hollandse Hoogte

’Golden goal’

Na de gelijkmaker werd het meer en meer een vechtpartij, van mooi voetbal was geen sprake. Het spel was van beide kanten slordig en er werden veel overtredingen gemaakt. De wedstrijd leek af te stevenen op 2-2, totdat Riechedly Bazoer een laatste keer het doel van Vermeer onder vuur nam.

Het schot van de middenvelder eindigde echter op de paal en stuiterde terug het veld in. Er was geen Feyenoorder te zien om de rebound weg te werken. Timo Letschert reageerde alert en kopte in de allerlaatste minuut (95e) de 3-2 binnen. Na de ’golden goal’ van de verdediger was het direct afgelopen.

Door de nederlaag loopt Feyenoord opnieuw averij op in de strijd om plaats drie met AZ. De Alkmaarders wonnen zaterdagavond in eigen huis met 1-0 van FC Groningen. Daardoor staat Feyenoord nu drie punten achter op AZ.

