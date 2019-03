PEC Zwolle deelt flinke tik uit aan FC Emmen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien had zijn basisteam op zes plaatsen gewijzigd. De Drentse formatie begon niettemin zwak aan het duel. Al in de derde minuut opende Vito van Crooy de score na goed werk van Younes Namli, die kort daarna met een kopbal dicht bij 2-0 was. Doelman Kjell Scherpen kon nog net redding brengen.

FC Emmen nam na ruim een kwartier het initiatief over. Een reeks van kansen, voor onder anderen Michael de Leeuw, Anco Jansen en Luciano Slagveer, leverde geen treffer op. Op slag van rust sloeg PEC Zwolle opnieuw toe, via Lennart Thy uit een counter. Na de rust bleef FC Emmen machteloos, al moest keeper Mickey van der Hart nog wel ingrijpen bij een doelpoging van Slagveer. Thy zorgde in de laatste minuut voor 3-0.

