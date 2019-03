Video: ’Knappe prestatie Van der Poel in Gent-Wevelgem’

De koers werd buitengewoon vroeg geopend met een aanval van een twintigtal renners, in een waaier waarin Jumbo-Visma met vijf man het best vertegenwoordigd was. Uiteraard was Wout van Aert erbij, maar de Belg zag al snel Danny van Poppel en Taco van der Hoorn voorin door materiaalpech van de eerste weer afhaken. Het was een interessante groep met Van der Poel, Peter Sagan en Niki Terpstra en zonder een blok van het dit voorjaar zo sterke Deceuninck - Quick-Step, dat in achtervolging moest. In de eerste twee uur van de koers lag het gemiddelde boven de 50 km per uur.

Bekijk hieronder een interview met Adrie van der Poel over de prestatie van zijn zoon Mathieu:

Het duurde tot de eerste doorkomst op de Kemmelberg voordat de kopgroep uit elkaar viel en de achtervolging dichterbij kwam. Sagan bleef met Mike Teunissen (Jumbo-Visma), de Belg Edward Theuns en de Italiaan Matteo Trentin voorop over. Het viertal zag het peloton achter zich op de lange rechte wegen, maar alleen de Brit Luke Rowe slaagde erin de oversteek te maken. Het verschil groeide weer naar een minuut.

De vijf voorop overleefden de doorkomst op de steile kant van de Kemmelberg, maar met een kleine 30 kilometer te gaan was de marge slechts een halve minuut. Het kon niet duren en een kilometer of 18 voor de streep was het toch voorbij voor de vluchters en waren er opeens een pak meer kanshebbers. Er volgde aanval op aanval. Niki Terpstra probeerde het op 15 kilometer en in de slotfase vertrokken Sebastian Langeveld, de Belg Jasper Stuyven, de Noor Grøndahl Jansen en de Nieuw-Zeelander Jack Bauer.

Een kilometer voor de streep werden ook zij teruggepakt waarna Kristoff verrassend voor eigen kans mocht gaan nadat hij tevergeefs achter Rowe was aangegaan en terug was gevallen naar de groep. Daar reed zijn snelle ploeggenoot Fernando Gaviria, die hem liet weten niet in zijn eigen kansen te geloven. ,,Dit is een van mijn mooiste zeges ooit'', jubelde de Noor