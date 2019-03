NAC-middenvelder schaamt zich voor schwalbe

El Allouchi verontschuldigde zich na de puntendeling (1-1) voor zijn zwakke toneelspel. „Ik schaam me voor die actie”, aldus de middenvelder van NAC, die theatraal naar de grond na vermeend contact met Ralf Seuntjens. „Maar okay, ik doe er alles aan om te winnen. De scheids gaf in eerste instantie een penalty. Helaas greep de VAR in. Shit happens.”

Amper drie minuten later ging El Allouchi opnieuw in de fout na een wilde charge op VVV’er Christiaan Kum en kon hij na zijn tweede gele prent inrukken. „Die tweede kaart was onterecht”, meende El Allouchi. „Ik ging voor de bal, trok mijn been zelfs in. Die speler viel wel heel overdreven.” Ruud Brood kan woensdagavond in het cruciale uitduel met Excelsior dus niet beschikken over El Allouchi, die eerder dit jaar ook al twee duels geschorst was na zijn rode kaart in de derby tegen Willem II. „Die schwalbe was niet slim, maar die tweede kaart was vervelender”, aldus de coach. „Bij die actie had Mounir wel wat beter kunnen nadenken.”

