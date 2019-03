Chelsea ontsnapt in Cardiff met late doelpunten

Cardiff, de nummer 18 van Engeland, kwam net na rust op voorsprong via een mooie volley van de Spanjaard Victor Camarasa. Die treffer kwam zeer onverwacht, omdat beide ploegen in de saaie eerste helft niets hadden gecreëerd.

Pas in de 84e minuut werd het 1-1, toen Cesar Azpilicueta inkopte. In blessuretijd kopte Ruben Loftus-Cheek de winnende binnen en verlichtte zo voor even de druk op trainer Maurizio Sarri.

Het betekende de eerste zege voor Chelsea sinds 3 maart, toen Fulham met 1-2 werd verslagen. Daarna volgde een gelijkspel thuis tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) en een 2-0 verlies bij Everton.

Arsenal

Chelsea staat nu zesde met 60 punten uit 31 wedstrijden. Op de belangrijke plek 4, dat een ticket voor de Champions League oplevert, staat Manchester United met 61 punten. Arsenal kan maandag tegen Newcastle United op 63 punten komen en de vierde plaats innemen.

Italië: Napoli vast op tweede plaats

Napoli blijft achter de vrijwel onbereikbare koploper Juventus een standvastige tweede in de Serie A. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti pakte bij subtopper AS Roma, met Justin Kluivert als late invaller en Rick Karsdorp als bankzitter, op overtuigende wijze drie punten: 1-4. Voor de bezoekers kwamen Arek Milik, Dries Mertens, Simone Verdi en Amin Younes tot scoren. Diego Perotti bracht op slag van rust uit een strafschop de gelijkmaker op zijn naam.

Nummer 3 Internazionale kan zondagavond met een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Lazio de marge met Napoli terugbrengen tot zeven punten. AC Milan, dat zaterdag met 1-0 verloor bij Sampdoria, staat als nummer 4 op twaalf punten van de club uit Napels. Atalanta verkleinde het gat met AC Milan tot drie punten dankzij een zege (1-3) bij Parma. De eerste vier van de Serie A plaatsen zich voor de Champions League.

