Ajax terug in titelrace na winst in bewogen topper

Ajax-coach Erik ten Hag kon in de kraker gewoon beschikken over Hakim Ziyech, die in de aanloop naar de wedstrijd wat kuitklachten had. Bij PSV had Mark van Bommel gekozen voor een middenveld met Pablo Rosario, Michal Sadilek en Jorrit Hendrix, waarmee de creatievelingen Mohammed Ihattaren en Gaston Pereiro tot een rol als bankzitter veroordeeld waren.

Eerste gevaar

Het eerste gevaar kwam binnen drie minuten van Ajax, dat via Noussair Mazraoui voor Jeroen Zoet opdook. De doelman van PSV bracht redding, waarna Denzel Dumfries de bal wegkopte voordat Donny van de Beek kon scoren. PSV meldde zich in aanvallend opzicht voor het eerst via de diepgaande Hirving Lozano, die door Daley Blind op het nippertje kon worden verdedigd.

Sadilek probeerde het vervolgens twee keer van afstand zonder resultaat, terwijl namens Ajax ook de pogingen van Hakim Ziyech niet in de buurt kwamen van een treffer. Halverwege de eerste helft kreeg de thuisploeg de helpende hand van de bezoekers, toen een voorzet van Ziyech door Daniel Schwaab in eigen doel werd getikt. De Duitser probeerde uit te verdedigen, terwijl Zoet naar de voorzet dook. Tergend langzaam hobbelde de bal over de doellijn.

Daniel Schwaab tikt de voorzet van Hakim Ziyech in eigen doel, keeper Jeroen Zoet is geklopt. Ⓒ René Bouwman

Via een kopbal van Matthijs de Ligt in het zijnet was Ajax dicht bij de 2-0, terwijl PSV via Steven Bergwijn dreigend werd. Aangespeeld door Luuk de Jong kapte en draaide Bergwijn zich vrij in het Amsterdamse strafschopgebied, maar zag hij zijn schot uiteindelijk nog net geblokt door Daley Blind. Ajax was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar kwam niet echt tot veel (grote) kansen. Doelman André Onana hoefde ook niet in actie te komen, want PSV slaagde er niet echt in om gevaarlijk te worden. De ruimte lag er wel in de tegenaanval voor de Eindhovenaren, maar eenmaal in de buurt van het strafschopgebied speelden de bezoekers het steeds slecht uit.

Rode kaart Mazraoui

Na rust kwam net als in de eerste helft het eerste gevaar van Mazraoui, die Zoet met een pegel op de proef stelde. Enkele minuten later was het einde wedstrijd voor de Marokkaanse rechtsback, nadat hij Angelino met gestrekt been op zijn hoofd had geraakt. Scheidsrechter Björn Kuipers deed de overtreding aanvankelijk af met geel, maar kwam daar na het zien van de videobeelden op terug. Mazraoui kreeg alsnog rood en Ajax moest de resterende 35 minuten met tien man door.

Noussair Mazraoui krijgt rood voor deze schop tegen het hoofd van Angelino. Ⓒ René Bouwman

En Mazraoui was amper in de kleedkamer of PSV had de numerieke meerderheid al verzilverd. De vrije trap werd kort genomen door Angelino en Hendrix, waarna eerstgenoemde de bal op het hoofd van De Jong slingerde. De captain van PSV profiteerde van oliedom uitkomen van Onana, die te laat was waardoor De Jong ongehinderd de 1-1 kon binnen koppen.

Kort daarvoor had Lozano al dé kans op de gelijkmaker laten liggen, toen hij vrij voor Onana opdook maar de keeper uit Kameroen wél uitstekend redde. Ten Hag anticipeerde door na de 1-1 direct Joël Veltman voor Lasse Schöne te brengen, want PSV zette met een man meer aan. Lozano (na een lange dribbel), Bergwijn (schot in zijnet) en Nick Viergever (redding Onana) slaagden er echter niet in om de koploper aan de leiding te brengen.

Dusan Tadic schiet Ajax vanaf de strafschopstip op een 2-1 voorsprong. Ⓒ Hollandse Hoogte

Strafschop

En dat kwam PSV duur te staan. Bij een spaarzame aanval van Ajax werd David Neres door Schwaab onderuit getikt, wat door Kuipers in eerste instantie werd weggewuifd. De VAR adviseerde Kuipers toch te gaan kijken, waarna de arbiter zijn beslissing opnieuw herzag en Ajax een strafschop gaf. Van elf meter zette Dusan Tadic de Amsterdammers opnieuw op voorsprong.

Na eerder al Veltman te hebben gebracht gooide Ten Hag met Rasmus Kristensen en Lisandro Magallan er nog eens twee verdedigers bij (voor Ziyech en Van de Beek) om met tien man de zege over de streep te trekken. Dat lukte, want tot grote kansen kwam PSV niet meer en in de allerlaatste seconde besliste Neres het duel definitief. De Braziliaan werd aangespeeld door Nicolas Tagliafico, kapte zich vrij en schoot in de lange hoek raak, waarmee hij de Johan Cruijff ArenA liet exploderen van vreugde.

