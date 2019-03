Verstappen loopt podiumplek mis door safetycar

Verstappen had zich een dag eerder in Bahrein als vijfde gekwalificeerd. Daarmee bleef de 21-jarige Limburger opnieuw zijn teamgenoot Pierre Gasly ruim voor. Chales Leclerc was in zijn Ferrari de allersnelste en pakte zo de eerste pole uit zijn nog prille carrière.

Valse start

De Franse jongeling kon zijn eerste pole position niet ombuigen in een goede start. De Ferrari-coureur kwam moeilijk weg en moest de leiding direct overlaten aan teamgenoot Sebastian Vettel.

Verstappen begon ook niet al te sterk aan de race, maar kon ondanks de druk van Carlos Sainz - die in duel met Verstappen lek reed - toch zijn vijfde positie behouden. „Niet te geloven deze gast”, riep Sainz gefrustreerd over de boardradio over Verstappen na de touche tussen beide bolides. De raceleiding boog zich nog even over het incident, maar besloot uiteindelijk niet in te grijpen.

Inhaalacties

Zoals van te voren al werd gezegd, konden de toeschouwers veel inhaalacties verwachten. Zo pakte Leclerc al snel zijn koppositie terug. De Fransman was een stuk sneller dan Vettel, nam de leiding over en reed beetje bij beetje weg van de Duitser en de rest van het veld.

Verstappen dacht ook even mee te genieten van het inhaalfeestje van Bahrein door Valteri Bottas te grazen te nemen door zijn pitstop beter in te plannen dan de Fin. De Nederlander werd echter snel weer ingehaald door de Mercedes-coureur.

Spinnen

Hamilton en Vettel zaten ouderwets weer in verhit een duel, al was de inzet dit keer plaats twee. De wereldkampioen zat Vettel al een aantal rondjes op de hielen en ging er na een meerdere pogingen uiteindelijk voorbij. De inhaalactie van Hamilton - en het nauw verdedigen van zijn positie - kostte Vettel uiteindelijk niet één maar zelfs een paar plekken.

De oud-wereldkampioen spinde namelijk over de baan toen Hamilton zijn Mercedes naast de Ferrari van Vettel plaatste. Door de spin kwam Vettel in het drukke verkeer van de middenmoot terecht. Pech bleef de Duitser achtervolgen. Vettel zag namelijk de voorvleugel van zijn bolide op spectaculaire wijze eraf vliegen en moest direct de pit in. Daardoor zakteVettel weg en maakte hij geen aanspraak meer op een podiumplek.

Leclerc

Na een stroeve start liet Leclerc zien waarom hij zaterdag de snelste was tijdens de kwalificaties. Nadat hij de koppositie weer had overgenomen, gaf hij de leiding niet meer uit handen, totdat ook hij - net als zijn Ferrari-collega - met pech te maken kreeg. „Er is iets aan de hand met de motor. F*ck!!”, riep Leclerc boos over de boardradio. Zijn team kon het probleem niet oplossen en de rondetijden schoten omlaag.

Hamilton zag zijn kans schoon en raasde steeds sneller richting de Fransman. Tien rondes voor het einde schoot de Engelsman over Leclerc heen en Hamilton gaf de leiding niet meer uit handen.

Safety Car

Verstappen kwam nog heel dicht bij een podium. Hij naderde Leclerc drie rondes voor de finish tot een aantal seconden, maar de safetycar gooide roet in het eten van de Red Bull-coureur. De safetycar werd namelijk ingeroepen, omdat de twee Renault-coureurs van de baan raakte. De safetycar reed vervolgens door tot aan de finish, waardoor er niet meer ingehaald kon en mocht worden.

De eindzege ging naar Hamilton, gevolgd door zijn teamgenoot Bottas. Leclerc pakte nog net een podiumplek en Verstappen eindigde als vierde. Vettel kwam uiteindelijk als vijfde over de finish. Het bonuspunt voor de snelste raceronde ging naar Leclerc, die zijn eerste podiumplek in zijn carrière behaalde.

Bekijk hier de uitslag van de GP Bahrein en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel.

Lees hieronder meer over de verrichtingen van Verstappen & co in Bahrein:

Bekijk ook: Verstappen wil meer dan alleen record van vader

Bekijk ook: Leclerc ijskoud ondanks eerste pole