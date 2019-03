’Actie van Mazraoui was buitensporig’

Het begon allemaal in de 57e minuut toen Ajax-back Noussair Mazraoui gevaarlijk kwam invliegen bij Angelino. Scheidsrechter Björn Kuipers trok de gele kaart, maar na het zien van de beelden besloot hij toch om de rode prent tevoorschijn te toveren. Op dat moment leidde Ajax met 1-0 dankzij een eigen doelpunt van Daniel Schwaab in de eerste helft.

Onbesuisd

„Ik vond het in eerste instantie onbesuisd inkomen en omdat ik dacht dat hij hem schampte, gaf ik geel. Maar na het zien van de beelden was het voor mij snel duidelijk dat het een rode kaart was. Het was buitensporige inzet”, vertelde Kuipers tegenover Fox Sports.

PSV profiteerde direct optimaal van de man-meer-situatie. Luuk de Jong kopte in de 58e minuut de gelijkmaker tegen de touwen. De Eindhovenaren voerden de druk daarna vol op, alleen viel het doelpunt toch aan de andere kant. Opnieuw moest de VAR ingrijpen. David Neres dook het strafschopgebied van PSV in en werd gehaakt door Schwaab. Kuipers liet doorspelen, maar opnieuw moest hij zijn standpunt herzien en gaf alsnog een strafschop. Dusan Tadic benutte vanaf elf meter het buitenkansje.

Makkelijk naar de grond

„Mijn gezichtsveld bij die situatie was prima”, aldus Kuipers. „Ik dacht dat Neres wat makkelijk naar de grond ging, en liet daarom doorspelen. Maar op de beelden is goed te zien dat hij wordt geraakt. Een strafschop dus.”

Ajax won - ondanks dat de ploeg van trainer Erik ten Hag met tien man speelde - uiteindelijk met 3-1. David Neres besliste het duel in de 90e minuut met de derde Amsterdamse treffer. De strijd om de titel ligt na zondag weer helemaal open. Ajax verkleinde de achterstand op koploper PSV tot twee punten.

