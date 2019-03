’Ajax is er nog lang niet’

Ajax won de topper in de Johan Cruijff ArenA met 3-1. Makkelijk ging het niet. In de eerste helft kwamen de Amsterdammers op voorsprong door een eigen doelpunt van Daniel Schwaab. Na rust leek het toch bijna mis te gaan. Noussair Mazraoui kreeg vanwege gevaarlijk spel - na ingrijpen van de VAR - een rode kaart. Luuk de Jong zorgde daarna vrij snel voor de gelijkmaker.

„We kregen die penalty uit het niets”, doelde De Jong vervolgens op de strafschop die uiteindelijk door opnieuw ingrijpen van de VAR alsnog door arbiter Björn Kuipers aan Ajax werd toegekend. Schwaab haakte Neres in het strafschopgebied. Zenuwen waren er niet bij De Jong, zo stelde hij tegenover Fox Sports. „Ik heb gewoon vertrouwen in Dusan, hij neemt ze over het algemeen goed. Nu ook.” Door de rake pingel van Dusan Tadic kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag - weliswaar tegen de verhouding in - toch weer op voorsprong. „Ik heb het niet helemaal gezien. Maar als verdediger neem je wel risico. Dus ik denk een terechte penalty”, vond De Jong.

In de blessuretijd besliste David Neres met de 3-1 het duel. „Ik ben blij en vooral ook opgelucht. Na die rode kaart zag dit er toch niet naar uit.” Bij het verliezende kamp uit Eindhoven reageerde Luuk de Jong teleurgesteld. „Zuur dat we het zo weggeven. We waren na die rode kaart misschien te gretig, waardoor Ajax toch gevaarlijk kon blijven.” Wel vertrouwt de PSV-aanvoerder nog altijd in een goede afloop van de titelrace. „We staan nog steeds bovenaan en hebben alles in eigen hand.”

