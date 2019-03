PSV-schlemiel: ’Dit mag mij niet gebeuren’

„Zo’n wedstrijd heb je soms”, verzuchtte de teleurgestelde Duitser na de 3-1 nederlaag tegenover Fox Sports. „Bij de 1-0 hoorde ik Jeroen Zoet niet. Het kan zijn dat hij geroepen heeft, maar ik heb hem niet gehoord. Ik had een tegenstander in mijn rug en wist dat ik iets moest doen om te voorkomen dat hij bij de bal kon”, verklaarde Schwaab, die na twintig minuten een voorzet van Hakim Ziyech achter zijn eigen doelman tikte.

Door de rode kaart voor Ajacied Noussair Mazraoui en de daaropvolgende gelijkmaker leken de kansen te keren voor PSV, totdat Schwaab opnieuw in de fout ging. „Bij een sliding raak ik David Neres. Hij loopt verder, maar realiseert zich dat hij kan vallen en doet dat dan ook. Dat mag mij niet gebeuren, ik moet gewoon op mijn benen blijven staan. We kwamen door de rode kaart en de 1-1 goed terug in de wedstrijd en joegen op de 1-2. Zonde dat dit dan gebeurt.”

