Nieuwe stand in Eredivisie: Ajax jaagt op PSV

De spelers van Ajax vieren feest. Dankzij de zege op PSV zijn zij weer helemaal terug in de strijd om het kampioenschap. Ⓒ René Bouwman

Ajax is weer helemaal terug in de race om de titel. De Amsterdammers beslisten zondag in de Johan Cruijff ArenA een bewogen topper tegen PSV in hun voordeel: 3-1. Door de overwinning bedraagt de achterstand op de Eindhovense koploper nog slechts twee punten.