Balende Van Bommel: ’Onnodig, we hebben het weggegeven’

„Een onnodige nederlaag”, zei de coach tegenover Fox Sports. „De eerste helft hadden we het goed voor elkaar en hebben we op de goal na niks weggegeven. Ik was in de rust dan ook niet in paniek door de achterstand.”

Van Bommel zag in het eerste kwartier van de tweede helft de wedstrijd helemaal de kant van PSV op leek te draaien. „Na de rode kaart voor Noussair Mazraoui komen we terecht op 1-1 en vervolgens moeten we het duel beslissen. Dat doen we niet en door die penalty gaat het helemaal mis. We hadden een aantal goede mogelijkheden om te winnen, maar geven de doelpunten weg en daarmee de wedstrijd ook.”

