Verstappen: ’Podium was niet verdiend geweest’

Verstappen eindigde in de tweede race van het seizoen net buiten het podium, al kwam de Limburger nog erg dichtbij een podiumplek. Charles Leclerc had namelijk met motorproblemen te kampen en zakte vanaf de koppositie tot plek drie. Drie rondes voor het einde naderde Verstappen de Fransman tot een aantal seconden.

Safetycar

Echter gooide de safetycar roet in het eten van Red Bull en Verstappen. Nico Hulkenberg en Daniel Ricciardo - beide coureur van Renault F1, raakten van de baan, waardoor de safetycar de baan op kwam. „Als dat niet was gebeurd hadden we hem (Leclerc, red.) gepakt”, zegt Verstappen voor de camera’s van Ziggo Sport. „Maar met onze snelheid hadden we vandaag geen podiumplek verdiend.”

Niet alleen de snelheid, maar ook de weersomstandigheden speelde een negatieve rol in de ogen van de Red Bull-coureur, waardoor hij niet het maximale uit de race en de auto wist te halen. „Met deze wind was het heel lastig rijden. Ik had alleen maar overstuur. Daar verlies je wel wat seconden mee.”

Punten

Heel slecht was het resultaat van Verstappen overigens niet. De Limburger eindigde nooit zo hoog in Bahrein en daarnaast doet hij ook goede zaken in de strijd om het kampioenschap door twaalf punten bij te schrijven aan zijn totaal. „De punten zijn goed ja, zeker met zo’n moeilijk weekend”, zegt Verstappen, die uiteindelijk wel tevreden is met zijn vierde plaats.

„Je wil altijd in de snelste auto rijden en winnen, maar we moeten ervoor zorgen dat we met Red Bull daar komen”, zegt Verstappen over de kracht van zijn bolide.

De volgende race is in China, dus rijst de vraag of Verstappen verbeteringen verwacht, waardoor hij wel weer mee kan doen om een podiumpositie. „Ik weet het niet”, zucht de Nederlander. „Eerst terug naar huis en vanuit daar kijken we weer verder.”

