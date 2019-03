Fred Rutten kan titelaspiraties met Anderlecht opbergen

Anderlecht–trainer Fred Rutten: ’De cijfers liegen niet.” Ⓒ Hollandse Hoogte

GENK - Het Anderlecht van Fred Rutten werd na een goede reeks aan het einde van de reguliere competitie getipt als outsider voor de Belgische landstitel, maar is bij de start van de play-offs direct uit de droom geholpen. De in zalmroze gehulde Brusselse topclub werd in mootjes gehakt door RC Genk (3-0) en dat kwam keihard aan. „We hebben het verschil kunnen zien tussen een kampioenskandidaat en een niet-kampioenskandidaat”, verzuchtte een ontgoochelde Rutten.