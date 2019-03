De Ligt: ’Er kwamen bepaalde krachten los’

Ajax kwam twintig minuten voor tijd met een man minder op voorsprong en hield stand. „Er kwamen bepaalde krachten los, een soort overlevingsinstinct”, zei de aanvoerder van de Amsterdammers, die door de zege de achterstand op de Eindhovenaren tot twee punten verkleinden.

Rood

Ajax had lang de overhand tegen PSV. „De eerste helft was heel goed. PSV kwam er weinig uit. Tot de rode kaart was er weinig aan de hand”, aldus De Ligt, daarbij doelend op het door scheidsrechter Björn Kuipers wegsturen van Noussair Mazraoui. De verdediger kwam met zijn been hoog en gevaarlijk in op Angeliño.

De Ligt: „Op die plek van het veld was het geen slimme actie van Noussair. Hij heeft na afloop iedereen bedankt dat we alsnog hebben gewonnen. Gelukkig hebben we kunnen voorkomen dat hij hier met een schuldgevoel weggaat.”

Reddende engel

Direct na de rode kaart kopte Luuk de Jong PSV langszij. Ajax kwam tien minuten lang niet meer onder de druk vandaan en PSV leek een grote stap te zetten op weg naar het kampioenschap. Dankzij David Neres, de reddende engel, won Ajax alsnog. De Braziliaan ging na een duel met Daniel Schwaab naar de grond en Dusan Tadic benutte de strafschop. Neres zelf zorgde in blessuretijd voor 3-1.

De strafschop werd gegeven na het bekijken van televisiebeelden. De Ligt: „David is een heel eerlijke speler. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat hij onderuit werd geschoffeld en toch opstond en weer door ging voetballen. Dus toen hij nu naar de grond ging, had ik wel het idee dat het een strafschop zou kunnen zijn. Op zo’n moment is het even niet zo erg om lang op de videoscheidsrechter te moeten wachten.”

Drie fronten

Ajax doet door de zege nog mee op drie fronten. „We hebben veerkracht getoond en gevochten voor elke centimeter. We mogen genieten, maar niet te lang. Woensdag wacht Emmen, dat is nu voor ons de belangrijkste wedstrijd”, besloot De Ligt.