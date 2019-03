Vormer helpt Club Brugge aan vliegende start in play-offs

De Nederlandse middenvelder opende in de 14e minuut de score. De Angolees Clinton Mata en Hans Vanaken breidden de score uit. Vormer werd tien minuten voor tijd vervangen door oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat. Stefano Denswil speelde de hele wedstrijd en Arnaut Danjuma Groeneveld viel halverwege de tweede helft in.

Genk koploper

Na de halvering van de eerder behaalde punten in de reguliere competitie en de drie punten van zondag heeft Brugge nu 31 punten, waarmee het tweede staat. KRC Genk, dat zaterdag met 3-0 won van het Anderlecht van trainer Fred Rutten, is de koploper met 35 punten.

Er zijn nog negen speelronden te gaan in de play-offs voor de titel in de Jupiler Pro League. Komende woensdag staat in Brussel de wedstrijd tussen Anderlecht en Brugge op het programma.