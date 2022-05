Premium Het beste van De Telegraaf

Giro draait uit op absolute thriller: Carapaz versus Hindley tot bittere eind?

Door Stijn Joris Kopieer naar clipboard

Richard Carapaz (r) en Jai Hindley strijden voor de derde plek in de 16e Giro-etappe. Ⓒ EPA

Het eerste deel van de zware slotweek van deze Giro zit erop. In de rit naar Lavarone ging de top drie van het klassement woensdag opnieuw tot het uiterste om tijdsverschillen goed te maken of te vergrote. Richard Carapaz en Jai Hindley stonden elkaar uiteindelijk geen duimbreed toe. Mikel Landa verloor zes luttele seconden in de slotkilometers. Almeida kreeg meer dan een minuut aan zijn broek. Straks kunnen ze even op adem komen in rit 18 die in principe een kolfje naar de hand van de sprinters moet worden. Vrijdag en zaterdag trekt het peloton door de Dolomieten en zondag volgt dan de afsluitende tijdrit. Het dreigt op een absolute nagelbijter uit te draaien. Zo staan de kansen momenteel.