Zoet schuldbewust na blunder: ’Geval van miscommunicatie’

Na een voorzet vanaf rechts van Hakim Ziyech werkte Schwaab, onder druk van Dusan Tadic, de bal in eigen doel. Zoet was juist net zijn doel uitgelopen.

„Ik dacht dat ik de bal rustig op kon pakken. Daniel zag mij niet. Dat mag je wel een geval van miscommunicatie noemen, ja”, aldus Zoet, die duidelijker naar Schwaab had moeten aangeven dat de bal voor hem was.

Het moment was niet fataal voor PSV, dat via Luuk de Jong na een uur spelen langszij kwam. Kort daarvoor kreeg Ajacied Noussair Mazraoui een rode kaart.

„De eerste helft werden we teruggedrongen, maar na rust was het anders. Toen kregen we wel kansen. Die hadden we moeten maken. We hadden het gevoel dat we er overheen konden gaan”, aldus Zoet, die net als de andere PSV’ers benadrukte dat de koppositie nog altijd in Eindhovense handen is. „Na de eerste speeldag stonden we twee punten los. Dat is nu nog steeds zo.”

