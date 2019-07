Video: Vechter breekt UFC-record met spectaculaire K.O.

Het startsein was nog nauwelijks gegeven of Ben Askren lag met zijn gezicht op het canvas. Masvidal kwam invliegen en plante - met een flying knee - zijn knie pontificaal op het hoofd van Askren. Na vijf seconde was het gevecht voorbij en dat is een nieuw record in de UFC.

Met zijn spectaculaire knock-out diende Masvidal zijn tegenstander zijn eerste nederlaag in de UFC toe. Masvidal komt uit in de gewichtsklasse welterweight en staat vijfde in de rangschikking. Askren staat een positie lager.